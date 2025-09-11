Çölyak Hastalığı Bilgi Eksikliği Bulunmakta

ÇÖLYAK HASTALIĞI VE TOPLUMDAKİ BİLGİ EKSİKLİĞİ

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, çölyak hastalığı konusunda toplumda hala büyük bir bilgi eksikliği olduğunu vurguladı. “Oysa bu hastalık, sadece sindirim sistemini değil, vücuttaki pek çok organı da etkileyebilen ciddi bir tabloya dönüşebiliyor” diyen Özer, çölyak hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu.

HASTALIKTA GİZLİ BELİRTİLER

Prof. Dr. Özer, çölyak hastalığının toplumda sanıldığı gibi yüzde 1 sıklıkta görülmediğini ifade ederek, hastalığın hiç belirti göstermeyen bireylerde de olabileceğine dikkat çekti. Özer, “İnce bağırsakta emilim bozukluklarına yol açan çölyak, uzun vadede karaciğerden kemik yapısına kadar pek çok sistemi etkileyebilir. Bu nedenle tanı almak ve tedaviye başlamak son derece kritik” şeklinde konuştu. Çölyak hastalığının her yaştan insanda ortaya çıkabiliyor. Özellikle buğday tüketiminin yaygın olduğu bölgelerde hastalık daha sık görülüyor.

ÇOCUKLARDA TANI SÜRECİ

Prof. Dr. Özer, çocuklarda tanının zorlaştığını belirtti. “Özellikle anne sütüyle uzun süre beslenen çocuklarda buğdayla temas geç yaşta olduğu için belirtiler daha geç ortaya çıkıyor” diyerek, 2 yaşına gelen çocukların buğday ürünleriyle karşılaştığında bazı sağlık sorunları yaşayabileceğini sözlerine ekledi. Çocuklarda sık karşılaşılan sorunlardan bazıları arasında ishal ve gelişme geriliği yer alıyor.

YETİŞKİNLERDE DE BELİRTİLER FARKLI

Yetişkinlerde ise çölyak hastalığı farklı belirtiler gösterebiliyor. “Örneğin açıklanamayan karaciğer test bozuklukları söz konusuysa akla mutlaka çölyak gelmelidir” diyen Özer, hastalığın bazı bireylerde siroz gelişmesine yol açabileceğini belirtti. Ancak her bağırsak şikayetinde çölyak testi yaptırmanın doğru olmadığını, sadece risk grubundaki bireylerin tarama yaptırmasının yeterli olduğunu ifade etti.

DİYETİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Birol Özer, çölyak hastalığının tek etkili tedavisinin diyet olduğunu belirtti. “Bu hastalığın tek etkili tedavisi diyet. Üstelik sıkı uyulması gereken bir diyet” diyen Özer, glutenli ürünlerden kaçınılmasının şart olduğunu vurguladı. Diyete uyum sağlamayan bireylerde bağırsaklarda uzun vadede ülserleşme görülebileceğini ve bunun ince bağırsak tipi lenf kanseri veya yemek borusu kanserine yol açabileceğini dile getirdi. Ancak bu durumun çok küçük bir hasta grubunda görüldüğünü söyledi. Çölyak hastalığında disiplinli takip, doğru tanı ve bilinçli tedavinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.