Çölyak Hastalığı Bilgi Eksikliği Var

Çölyak Hastalığı Hakkında Yaşanan Bilgi Eksiklikleri

BAŞKENT Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, “Çölyak hastalığı denildiğinde toplumda hala büyük bir bilgi eksikliği var. Oysa bu hastalık, sadece sindirim sistemini değil, vücuttaki pek çok organı da etkileyebilen ciddi bir tabloya dönüşebiliyor” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Özer, sık rastlanan ama sıklıkla göz ardı edilen çölyak hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Çölyak hastalığının toplumda tahmin edilenden daha fazla görüldüğüne dikkat çekerken, bazı bireylerin hiçbir belirti göstermediğini aktardı.

Çölyak Hastalığı Her Yaşta Ortaya Çıkabiliyor

Prof. Dr. Özer, çölyak hastalığının yalnızca bağırsakları değil, pek çok organı etkileyebileceğini belirterek, “İnce bağırsakta emilim bozukluklarına yol açan çölyak, uzun vadede karaciğerden kemik yapısına kadar pek çok sistemi etkileyebilir. Bu nedenle tanı almak ve tedaviye başlamak son derece kritik. Çocukluk çağından ileri yaşlara kadar herhangi bir zamanda çölyak hastalığı ortaya çıkabiliyor. Buğday tüketiminin yaygın olduğu bölgelerde çölyak daha sık görülüyor. Örneğin Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da fazla iken, Çin, Japonya ve bazı Afrika bölgelerinde neredeyse hiç yok” diye ifade etti.

Çocuklarda Tanı Süreci

Prof. Dr. Özer, çocuklarda tanının zor olduğunu vurgulayarak, “Özellikle anne sütüyle uzun süre beslenen çocuklarda buğdayla temas geç yaşta olduğu için belirtiler daha geç ortaya çıkıyor. Ancak çocuk 2 yaşına geldiğinde ve buğday ürünleriyle karşılaştığında ishal, gelişme geriliği gibi sorunlar baş gösterebilir. İnce bağırsağın iç yapısı hasar gördüğünde gıdaların emilimi azalıyor ve çocuklarda boy uzamaması, ergenliğe girmede gecikme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bazı çocuklar kronik ishal ile geliyor, bunlar kolaylıkla tanı alabiliyor. Ama bazıları ise hiçbir zaman teşhis edilmiyor” şeklinde konuştu.

Yetişkinlerde Çölyak Belirtileri

Yetişkinlerde hastalığın farklı belirtilerinin görülebileceğini aktaran Prof. Dr. Özer, “Açıklanamayan karaciğer test bozuklukları varsa akla mutlaka çölyak gelmelidir. Hatta bazı hastalarda çölyak nedeniyle siroz gelişebiliyor. Ancak herkesin barsak şikayetinde hemen çölyak testi yaptırması doğru değil. Sadece risk grubundaki bireylerin tarama yaptırması yeterli. Ailede çölyak, şeker hastalığı ya da tiroid gibi otoimmün hastalıklar varsa, bu bireyler mutlaka test yaptırmalıdır” dedi.

Çölyak Hastalığının Tedavisi

Prof. Dr. Birol Özer, konuşmasının devamında, “Çocuklukta teşhis konulup diyetle düzelen hastalar var. Bu hastalarda glutene tekrar başlandığında hastalık bazen hiç nüksetmeyebiliyor. Bu duruma ‘gizli çölyak’ deniliyor. Ancak bu hastalarda düzenli takip şart. Yüzde 20’sinde hastalık yeniden ortaya çıkabilir. Ayrıca, toplumda şöyle bir yanılgı var: ‘Bana bir ilaç verilsin, her gün içeyim, iyileşeyim.’ Ama çölyakta böyle bir tedavi şekli yok. Bu hastalığın tek etkili tedavisi diyet. Glutenli ürünlerden kaçınmak şart. Diyete uymayan bireylerde uzun vadede ülserleşme meydana gelebileceği ve bu da kanser riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ancak diyete uyanlarda bu risk son derece düşüktür. Çölyak hastalığında disiplinli takip, doğru tanı ve bilinçli tedavi hayati önem taşır” ifadelerini kullandı.