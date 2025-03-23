Çömez’den Ekonomi ve Siyaset Üzerine Açıklamalar

ÇÖMEZ’İN AÇIKLAMALARI DEĞERLİ BULGULAR SUNUYOR

İyi Parti Grup Başkan Vekili Op. Dr. Turhan Çömez, gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik krizin etkilerinden, siyasetteki gelişmelere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunan Çömez, Türkiye’de her dört çocuktan birinin aç yattığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir vaatte bulunamadığını ve siyasi rakiplerini tasfiye etmeye yönelik hamleler yaptığını dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve CHP’ye kayyum atanabileceği ihtimali üzerinde de durdu.

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Çömez, ekonomideki sıkıntıların halk üzerindeki yansımalarını vurguladı ve “Her dört çocuktan biri akşam yatağına aç giriyor. Ekonomik kriz derinleştirildi ve vatandaş günlük geçimini sağlayamaz hale geldi” diyerek durumu net bir şekilde ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi stratejileri hakkındaki ağır eleştirileri ise dikkat çekti. “Erdoğan’ın artık vaadi kalmadı, bir şey söyleyemiyor. Kendi tabanını kontrol edemedikçe, rakiplerini tasfiye etmeye çalışıyor” şeklinde ifadeler kullandı.

KAYYUM ATAMALARI TARTIŞILIYOR

Son dönemde tartışmalara neden olan kayyum atamalarıyla ilgili de çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Çömez, “Maalesef kent uzlaşısı üzerinden İBB’ye kayyum atanma ihtimalini görüyorum. Hatta her ne kadar olağanüstü kongre kararlı alınmış olsa da CHP’ye de kayyum atanabilir” dedi. Bu durum, siyasi atmosferdeki baskının artışını sembolize eden bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BASKI REJİMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Çömez, “Hukuk standartlarının tamamen dışına çıkılmış bir düzende yaşıyoruz. Toplum olarak baskıcı bir rejime karşı hep beraber cesaret ittifakı kurmalıyız” diyerek, siyasi atmosferin sertleşmesini eleştirdi. Bu durumun farkındalık yaratılması gereken bir konu olduğunun altını çizdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ YAKLAŞIMLAR GEREKİYOR

Terörle mücadele konusuna da değinen Çömez, “Teröre tabandan gelebilecek bütün desteğin ortadan kalkması gerekiyor. Terörist başından medet umanlar vatan hainidir” dedi. Ayrıca, “Eğer terörü bitirecek formül, İmralı’dan gelecek bir mektupsa, neden 23 yıldır bu yapılmadı?” diyerek, terörle mücadelede farklı yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini vurguladı.