Çömlekçi Mahallesinde Zincirleme Kaza Meydana Geldi

KAZADA YARALANANLARIN SAYISI

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yer alan Çömlekçi mahallesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplamda 25 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Çömlekçi mahallesindeki köprü alt geçitte gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda, saat 08.00 sularında meydana gelen kazanın nedeni henüz netleşmedi.

KAZADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme kazaya, biri öğrenci servisi dahil olmak üzere toplam 25 araç karıştı. İlk belirlemelere göre 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı ve yaralılar ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi veriliyor.

TRAFAİKTEKİ OLUMSUZ ETKİLER

Kaza sonrası, araçları çekmek için bölgede çalışmalar başlatıldı. Kazanın etkisiyle şehir içi trafiği büyük ölçüde aksadı ve kilometrelerce uzanan araç trafiği oluştu.