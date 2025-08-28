Como 1907 İyi Başladı, Takviye Yapıyor

İTALYA SERİE A’DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

İtalya Serie A’da sezona başarılı bir giriş yapan Como 1907, transfer döneminin sonuna yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek üzere adım atıyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Como, Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos’u transfer listesine ekledi. Di Marzio’nun sunduğu bilgilere göre, Como, tecrübeli savunmacıyı kiralık olarak takıma katmayı hedefliyor.

FERDİ KADIOĞLU’NUN TAKIM ARKADAŞINA YÖNELİM

İtalyan ekip, aynı zamanda Brighton’da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nun takım arkadaşı Igor ile de ilgileniyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Diego Carlos’tan beklenen verimi alamamış durumda.

DIEGO CARLOS’UN PERFORMANSI

31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 resmi maçta sahaya çıkabildi. Como’nun bu transferle birlikte savunmasını güçlendirmeyi ve daha stabil bir performans sergilemeyi amaçladığı görülüyor.