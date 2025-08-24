ÇOMÜ Akademisyenleri Yangınları İnceledi

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE YANGIN ANALİZİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenleri, uzaktan algılama yöntemi kullanarak Çanakkale’de meydana gelen 4 büyük yangını analiz etti. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, bu çalışmayla ilgili olarak, “Burada 3 boyutlu koordinatlara sahip, santimetre çözüldüğünde veri üreterek, anlık olarak orman yangını nedeniyle zarar görmüş alanları yanmamış alandan çok hasarlı zarar görmüş alana kadar 5 farklı indekste sınıflandırdık. Yapılan bu çalışma yanan alanların sonraki aşamalardaki planlaması için kullanılacak” diye açıkladı.

YANGINLARIN TARİHİ VE ETKİLERİ

Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos’ta orman yangını meydana geldi. Yangın, 9 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı ve Bayramiç ilçesi Saçaklı köyündeki birçok ev zarar gördü. 11 Ağustos’ta Kepez beldesinde bir yangın daha çıktı ve bu yangın 12 Ağustos’ta kontrol altına alındı. Güzelyalı köyündeki evler de hasar gördü. Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos’ta meydana gelen yangın, Eceabat ilçesine kadar ilerledi ve 18 Ağustos’ta kontrol altına alındı. Bu dört büyük yangın sonucunda Çanakkale’de toplam 5 bin 236 hektar orman zarar gördü. ÇOMÜ akademisyenleri, yaşanan bu yangınların ardından uzaktan algılama yönetimini kullanarak zararı analiz etti.

ORGANİZASYON VE GELECEK PLANLAMASI

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, yangın bölgelerini yanmamış alanlar ve çok yanmış alanlar olarak sınıflandırdıklarını belirtti. Bu çalışmanın orman yangınlarıyla ilgili bir master plan oluşturulmasını sağlayacağını vurguladı. Prof. Dr. Erenoğlu, “Yangınlar yoğun çam ormanı olan alanlarda meydana geldi. Bundan sonra çam ekilmesi gerekiyor mu? Alternatif bitkiler olarak zeytin, meyve, zakkum veya ayçiçeği düşünülebilir. Bu yangın bize çok şey öğretti” dedi.

STRATEJİK HEDEFLER VE ÇALIŞTAY PLANLARI

Prof. Dr. R. Erenoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin özellikle Terzioğlu Yerleşkesi’nin yoğun ormanlık alanda olduğunu belirtti ve “Amacımız bundan sonraki olası yangınlarda çevremizi, doğamızı korumak ve binalarımızı koruyacak şekilde bir strateji geliştirmemiz lazım. Orman yangın master planını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ayın 28’inde bir çalıştay yapacağız. Üniversite hocalarımızla kentteki yangınların ardından master plan için neler yapılması gerektiği konusunda somut bir çalışma gerçekleştireceğiz” diyerek belirtimlerini sürdürdü.

PARAMETRELERİN ANALİZİ

Yangınların çok sayıda parametresi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. R. Erenoğlu, “Hangi bölgede hangi bitki örtüsü olduğuna, ne kadar alanın zarar gördüğüne ve sonrası için neler yapılması gerektiği konularında veri topluyoruz” diye konuştu. Yangınların etkileyen faktörlerinin toprak, bitki örtüsü, iklim ve nem olduğunu kaydetti. Özellikle yangınların yaşandığı dönemde nemin oldukça düşük olduğunu ve rüzgarın da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yangın felaketinin ana noktası olarak topografyanın, eğimin ve bitki örtüsünün yoğunluğunun yangının yayılmasına neden olduğunu belirtti. Elde edilen verilerin, ekibin 8 ila 12 Ağustos tarihleri arasında elde ettiği orman yangınlarının koordinat bazlı modellenmesi ve master plana temel teşkil etmesi hedefleniyor.