ÇOMÜ’den Dr. Selen Ayaz, Ödül Aldı

ÖDÜL KAZANIMI

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile teknoloji festivali TEKNOFEST’in birlikte düzenlediği “TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri”nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Selen Ayaz, Temel Bilimler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre, Ayaz, ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dilgin’in rehberliğinde, TÜBA Asli Üyesi ve FRSC Üyesi olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak’ın eş danışmanlığında “Karbon Noktaları ile Nitroaromatik ve Peroksit Tipi Enerjetik Maddelerin Moleküler Spektroskopik Tayini” başlıklı doktora tezi ile bu ödülü kazandı. Ayaz’a ödül, 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST’te sunulacak.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bu başarının üniversitenin bilimsel mükemmeliyetçilik misyonunu gösterdiğini belirtti. Erenoğlu, “Türkiye’nin en saygın bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’nde öğrencimizin zirveye çıkması, hem üniversitemiz hem de şehrimiz için büyük bir onur kaynağıdır. Dr. Selen Ayaz’ı tebrik ediyor, kendisinin ve danışman hocalarının özverili çalışmalarından dolayı gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇ BİLİM İNSANLARINA DESTEK

Rektör Erenoğlu, bu başarının, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin genç bilim insanlarını destekleme, araştırma altyapısını güçlendirme ve bilime yön veren projeler üretme kararlılığının bir kanıtı olduğunu vurguladı. “Üniversite olarak, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde ekledi.