ÇOMÜ Sualtı Programları, Eğitim ve Kariyer

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA EĞİTİM FIRSATLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Sualtı Teknolojisi ve Sualtı Kaynak Teknolojisi programlarında eğitim gören öğrenciler, pratiklerini Çanakkale Boğazı’nın zorlu koşullarında gerçekleştiriyor. 2022 yılında öğrenci kabulüne başlanan Sualtı Teknolojisi Programı; satıhtan ikmalli dalış sistemleri, SCUBA dalış eğitimleri ve hiperbarik oksijen tedavi merkezi basınç odası operatörlüğü konularında eğitim veriyor. Bu yıl ilk kez öğrenci alan Sualtı Kaynak Teknolojisi Programı ise sanayi dalgıçlığı, sualtı kaynak teknolojisi, sualtı malzeme bilgisi, SCUBA-1, elektrik bilgisi, gemicilik, sualtı fiziği, yüzme ve fiziki mukavemet dersleri sunuyor. Öğrenciler, bu derslerin uygulamalı eğitimlerini program başkanı öğretim görevlisi Ogün Gezen öncülüğünde sahada sürdürüyor.

GÜÇLÜ BİR MESLEK YOLU

Dünyanın en zorlu su yollarından birinde eğitim alan öğrenciler, 2 yıllık eğitim tamamladıktan sonra sektörde birçok alanda görev almayı planlıyor. Mezunlar, sualtı inşaatları, denizaltı boru hatları, petrol ve gaz platformlarının inşa ve bakımı, sualtı kaynak kesimleri, gemi altı sörveyi gibi alanlarda çalışabiliyor. Bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ilgili bakanlık ya da federasyon onaylı sertifikalar alabiliyor. Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, son on yılda denizcilik sektöründeki gelişmelere dikkat çekerek, “Türkiye, konumu itibarıyla denizcilik sektöründe önemli ülkelerden biri haline geldi. Özellikle gemicilik, yatçılık ve sualtı teknolojileri alanlarında hızlı bir gelişim var.” diyor.

EĞİTİM KALİTESİ VE İSTİHDAM GARANTİSİ

Kuşku, Sualtı Kaynak Teknolojisi Programı’nın Türkiye’de eğitim veren sadece iki üniversiteden biri olduğunu belirterek, her iki programa 25’er öğrenci alındığını ifade ediyor. “Ek kontenjanlarla doluluk oranımız yüzde 100’ün üzerinde. Eğitim kalitemizi üst seviyelerde hedefliyoruz.” diyen Kuşku, öğrencilere mezun olmadan önce bir dönem şirketlerde staj yaparak istihdamlarını garanti altına aldıklarını vurguluyor. Ayrıca, mevcut altyapının etkin şekilde kullanıldığını belirtiyor.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Sualtı Teknolojileri Programı öğrencisi Fırtınacan Öğüt, 4 yıl dalış turizmi yaptıktan sonra bu bölümü tercih ettiğini belirtiyor. “Eğitimler daha fazla şey kattı bana. Teorik bilgim her zamankinden daha fazla arttı.” diyerek deneyimlerini paylaşıyor. Sualtı Kaynak Teknolojisi Programı’ndaki tek kadın öğrenci olan İclal Eryıldırım, kadınların bu sektörde daha fazla yer almasını sağlamak istediğini aktararak, mesleğini sevmekte olduğunu söylüyor. Sualtı Teknolojisi Programı 1. sınıf öğrencisi Ayşe Uzun Polat ise, avukatlık mesleğine katkı sağlamak amacıyla sualtında çalışanların iş sağlığı üzerine çalışmalar yapma kararı aldığını ifade ediyor. Eğitiminin bu alanda kendisine katkı sağlayacağını düşünüyor.