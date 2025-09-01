Condor Airlines, Antalya Uçuşunu İptal Etti

CONDOR AIRLINES ANTALYA ROTASINI PROGRAMDAN ÇIKARDI

Almanya merkezli havayolu şirketi Condor Airlines, 2026 yaz sezonu uçuş planında önemli bir değişiklik yapıyor. Şirket, uzun süredir düzenli olarak gerçekleştirdiği Antalya uçuşlarını programdan çıkardığını açıkladı. Bu karar, yolcu talebindeki değişim ve rota optimizasyonu çalışmaları çerçevesinde alındığı bildiriliyor. Açıklamada, yaz dönemi boyunca daha yoğun talep gören destinasyonlara odaklanılacağı ifade ediliyor.

YENİ DESTİNASYONLARA ODAKLANMA PLANI

Bu kapsamda, Condor’un özellikle Yunanistan, İspanya ve Balkan ülkeleri gibi destinasyonlarda kapasite artırmayı planladığı belirtiliyor. Türkiye, Antalya gibi şehirleriyle yaz turizminin önemli merkezlerinden biri olmaya devam etse de, bazı Avrupa merkezli tur operatörleri yeni destinasyonlara yönelme eğilimi gösteriyor. Uzmanlar, son dönemde Avrupa’daki tatilcilerin seyahat tercihlerinin kültürel çeşitlilik, doğa turizmi ve alternatif deneyimler gibi faktörlere kaydığını vurguluyor. Bu değişim, geleneksel tatil bölgelerinde, özellikle Akdeniz sahillerindeki talebi azaltıyor.

YABANCI UYRUKLULARDA YENİ YÖNELİMLER

Öte yandan, Türkiye’de uzun süre yaşayan bazı yabancı uyrukluların farklı ülkelere yöneldikleri gözlemleniyor. Değerlendirmelere göre, başta Rusya ile Avrupa ülkelerinden gelen gruplar, yaşam tarzı, sosyal koşullar ve kişisel tercihleri doğrultusunda Balkan ülkeleri gibi alternatif lokasyonları tercih ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise son 1 yıl içinde 50 binin üzerinde Rus vatandaşı Türkiye’den ayrıldı. Sektör temsilcileri, turizm ve göç hareketliliklerinin dönemsel olarak değişebileceğini ve Türkiye’nin çok yönlü cazibesinin korunabilmesi için farklı pazarlara yönelik tanıtım çalışmalarının devam etmesi gerektiğini savunuyor.