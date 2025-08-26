Cook, Trump’a Dava Açacaklarını Açıkladı

COOK’UN GÖREVDEN ALINMASINA YARGI YOLU

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un avukatı, Cook’un ABD Başkanı Donald Trump’ın onu görevden alma kararına karşı yargıyı seçeceklerini duyurdu. İlk siyahi kadın Yönetim Kurulu Üyesi olan Cook, Trump’a dava açma sürecine girmeye hazırlanıyor.

Avukatı Abbe Lowell, “Yalnızca bir tavsiye mektubuna dayanarak yapılan görevden alma girişimi, herhangi bir olgusal ve hukuki temelden yoksundur. Bu yasa dışı işlemi dava yoluyla yargıya taşıyacağız” şeklinde açıklama yaptı. Trump, kabine toplantısında Cook hakkında “Biz tamamıyla dürüst olan insanlara ihtiyaç duyuyoruz ancak kendisinin öyle olmadığı görülüyor” ifadelerini kullandı ve Cook’un yerine düşündüğü birkaç “iyi isim” olduğunu belirtti.

TRUMP’İN SUÇLAMALARI VE CEVAPLAR

Covid’in 2021’de aldığı mortgage kredisinde “aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden” eylemleri gerekçe göstererek Cook’u görevden aldı. Trump, sosyal medya üzerinden Cook’u mortgage başvurusu sırasında yalan beyanla suçlayarak, onun Michigan’daki bir mülke taahhüt verdiğine dair belge imzaladığını belirtti. İki hafta sonra Georgia’daki bir mülk için benzer bir belge imzaladığını da ekledi.

Cook ise bu iddiaları medyadan öğrendiğini ve Trump’ın kendisini görevden alma yetkisinin olmadığını vurgulayarak, görevine devam edeceğini açıkladı. “İstifa etmeyeceğim. 2022’den bu yana yaptığım üzere Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevimi sürdürmeye devam edeceğim” dedi.

FED TARİHİNDE BİR İLK

Cook, Fed’in 111 yıllık geçmişinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Trump, Beyaz Saray’daki ilk döneminde de Fed’e faiz oranlarını düşürmesi için baskı yaparken, son aylarda bu baskıyı artırarak, faizlerin birkaç puan indirilmesini talep etti. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almakla tehdit etti. 2022’de eski Başkan Joe Biden tarafından atanan Cook’un görevden alınmasıyla, Trump’ın Fed içinde faizlerin düşürülmesine sıcak bakan bir ismi görevlendirmesi olabiliyor.