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Çöp Kamyonundaki Oyuncak Ayılar Dikkat Çekti

AYILARIN GÖRÜNTÜSÜ DİKKATİ ÇEKTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, çöp kamyonunun arkasında asılı oyuncak ayılar dikkatleri üzerine çekti. Temizlik görevlileri, bayram döneminde de ilçenin temizliğine özen göstererek çöp toplama işlemlerine devam ediyor.

GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çöp kovalarındaki atıkları kamyonun arkasına atan görevli ekipler, çöpe atılan iki oyuncak ayıyı kamyonun içine atmaya kıyamayınca eğlenceli bir görüntü ortaya çıktı. Görevliler, ayıları kamyonun arkasına astılar ve bu anlar, Ortaköy Mahallesi’nde bir sürücünün amatör kamerasına yansıdı.

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