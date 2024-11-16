“Çöp Konteynerine Bebeğini Bırakan Anne Yakalandı”

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Konya’nın Meram ilçesinde, geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.30 sıralarında bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeğin bulunduğu bir olay yaşandı. Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta, Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökmek istediği sırada konteynerde ağlama sesi duydu. Konteynere bakan bu kişi, içindeki yastık kılıfından oluşan bebeği gördü ve durumu çevresindeki komşularına iletti. Komşular da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, plasentasıyla birlikte bulunan bebeğin birkaç saat önce dünyaya geldiğini belirledi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan bebek, tedavi altına alındı.

ANNEYE YAPILAN İTİRAF

Bebeği bırakan anneyi bulmak için çalışan polis ekipleri, çevredeki konutlarda yaşayan kişilerle tek tek görüştü. Çöp konteynerinin yakınındaki bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S.’den şüphelenen ekipler, kadının ifadesini aldı. H.E.S., polislere bebeği evinin banyosunda dünyaya getirdiğini ve daha sonra konteynere bıraktığını itiraf etti. 5 çocuk annesi H.E.S.’nin eşinin yurt dışında olduğu ve bebeği yasak bir ilişki sonucunda dünyaya getirdiği öğrenildi. H.E.S., gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.