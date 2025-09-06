Çöp Poşetleri Çevre Kirliliği Uyarısı

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YENİ YAKLAŞIM

Çevre Kanunu, apartman kapılarının önüne bırakılan çöp poşetlerini çevre kirliliği içerisinde değerlendiriyor. Bu durum, sadece kötü koku ve haşere sorununa yol açmıyor, aynı zamanda apartmanda yaşayanlar arasında tartışmalara da neden olabiliyor. Yeni bir uygulamayla, apartmanlarda denetimler artıyor.

DENETİMLERİN YENİ UYGULAMASI

Denetim sürecinde apartman kapısının önünde çöp bırakıldığı tespit edilirse, doğrudan ev sahibi ya da kiracıya idari para cezası uygulanıyor. Cezaların miktarı bölgelere göre değişiklik gösterebilirken, binlerce lirayı bulabiliyor. Belediyeler ve zabıta ekipleri, gelen şikayetlere dayanarak denetimlerini artırıyor ve tek bir ihbarın bile cezai işlem için yeterli olabileceği belirtiliyor.

AMAÇ DÜZENİ SAĞLAMAK

Uygulamanın temel amacı, apartmanlarda düzeni sağlamak ve uzun süre konuşulan “çöp bırakma” sorununu ortadan kaldırmak. Belediyeler, vatandaşları çöp çıkarma saatlerine uymaları ve atıkları yalnızca belirlenen noktalara bırakmaları konusunda uyarıyor.

AĞIR CEZALAR MEVCUT

Ayrıca, apartman kapısına çöp bırakmanın dışında birçok çevre ihlali için de ağır cezalar söz konusu. Örneğin, atık tesislerini kurmayan veya işletmeyenlere 1 milyon 671 bin 844 TL’ye kadar ceza uygulanabiliyor. Gürültü kirliliği yapanlar, ihlalin boyutuna göre 11 bin TL’den 334 bin TL’ye kadar ceza alabiliyor. Çevre ve şehircilik uzmanları, bu cezalara dikkat çekerek, amacın vatandaşları bilinçlendirmek ve yaşam alanlarında düzeni sağlamak olduğunu vurguluyor.