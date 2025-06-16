Copa Mundial de Clubes Maçı Başlıyor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇI HAKKINDA DETAYLAR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda Chelsea ve Los Angeles FC karşı karşıya gelecek. Herkes merak ediyor, “Cengiz Ünder Los Angeles’ta mı oynuyor?” ve “Cengiz Ünder Chelsea – Los Angeles FC maçında oynayacak mı?” soruları gündemde. Bu iki takımın mücadelesi, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Chelsea-Los Angeles FC maçı, 16 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 22:00’da başlayacak. Bu özel karşılaşma, yalnızca tek maç üzerinden oynanacak.

MAÇ YERİ VE İLK 11’LER

Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak. Ancak, maçta yer alacak ilk 11’ler henüz duyurulmadı.