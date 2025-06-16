Haberler

Copa Mundial de Clubes Maçı Başlıyor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇI HAKKINDA DETAYLAR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda Chelsea ve Los Angeles FC karşı karşıya gelecek. Herkes merak ediyor, “Cengiz Ünder Los Angeles’ta mı oynuyor?” ve “Cengiz Ünder Chelsea – Los Angeles FC maçında oynayacak mı?” soruları gündemde. Bu iki takımın mücadelesi, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Chelsea-Los Angeles FC maçı, 16 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 22:00’da başlayacak. Bu özel karşılaşma, yalnızca tek maç üzerinden oynanacak.

MAÇ YERİ VE İLK 11’LER

Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak. Ancak, maçta yer alacak ilk 11’ler henüz duyurulmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in Saldırısıyla Gerginlik Artıyor

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı sonrası Türkiye-İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu; İranlı tır şoförleri beklemekten şikayetçi.
Haberler

Şanlıurfa’da Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek'i kurtarmak için suya atlayan Suriyeli bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun arama çalışmaları sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.