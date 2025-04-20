Çöpe Atılan Bebek, Anne Tutuklandı

BEBEĞİN ÇÖPE ATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Denizli’de yakın zamanda çöplükte bulunan bebeğin annesi tarafından çöpe atıldığı tespit edildi. Eski sevgilisinden hamile kalıp evde yalnız başına doğum yapan anne, ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeği çöpe attığını itiraf edince tutuklandı. Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde 16 Nisan Çarşamba günü gerçekleşti. Çöp konteynerinden geri dönüşüm malzemesi toplayan bir birey, poşet içerisinde ölü bir bebek cesedi buldu. İhbar yapan şahsın bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi ve bebeğin yaşamını kaybettiğini belirledi.

CENAZE HUKUKİ İŞLEMLERE GÖNDERİLDİ

Olay yeri incelemesinin ardından yeni doğan erkek bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgu’na gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeği çöpe atan kişi veya kişileri bulmak için detaylı araştırmalar yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, bebek cesedini çöpe atan kişinin Ayşenur S. olduğu tespit edildi. Ekipler, Ayşenur S.’nin adresini belirleyip onu gözaltına aldı.

ANNE İFADESİ VE TUTUKLAMA

Emniyet işlemeleri sonrasında adliyeye yönlendirilen anne Ayşenur S., beyanında bebeğin eski sevgilisinden olduğunu belirtti. Hamilelik sürecini evde tek başına geçirdiğini ifade eden Ayşenur S., bebeğin ölü doğduğunu belirtti ve korkup endişeye kapılınca onu çöpe attığını savundu. Bebeğini çöpe atan Ayşenur S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.