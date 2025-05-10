Copenhagen Air Taxi, Gazipaşa’ya Uçuyor

HAVAALANINA YENİ UÇUŞ HATTININ BAŞLANGICI

TAV Havalimanları işletmeciliğinde bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Danimarka’nın Billund kentinden Copenhagen Air Taxi’nin gerçekleştirdiği ilk uçuşu görkemli bir törenle karşıladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 174 yolcuyla yapılan B737-800 tipi CAT671 sefer sayılı uçuşta, yolcuların terminalde çiçeklerle karşılandığı bildirildi. Copenhagen Air Taxi, Kopenhag seferlerine mayıs ayı sonlarından itibaren başlayacak.

SEFERLERİN DETAYLARI VE OPERASYON PLANI

Uçuşlar, 2 Temmuz’a kadar her cumartesi günü düzenlenecek. Ardından, 2 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez uçuş yapılacak. 18 Ekim tarihine kadar devam etmesi planlanan bu operasyon kapsamında toplam 102 sefer düzenlenmesi ön görülüyor. Açıklamaya göre, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, Copenhagen Air Taxi ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Pehlivan, bu işbirliğinin yolculara daha fazla seyahat seçeneği sunarak, Gazipaşa’yı daha geniş kitlelerle buluşturma hedeflerine katkı sağladığını belirtti ve “Tüm ekibimizle birlikte bu yeni hattın başarılı bir şekilde işlemesi ve misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GELİŞEN HIZLA YOLCU SAYISI ARTACAK

2024 yılında toplam 1 milyon 051 bin 608 yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan, 2025 yaz sezonunda 26 Ekim tarihine kadar dış hatlarda 14 havayolu ile 14 ülkede 21 destinasyona uçuş düzenlenmesi planlanıyor. Havalimanı, 2025 yılının ilk çeyreğinde 114 bin 221 yolcuya hizmet sunmuş durumda. Uçuşların artmasıyla birlikte havalimanının yolcu sayısında önemli bir artış hedefleniyor.