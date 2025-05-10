Copenhagen Air Taxi, Uçuşu Karşıladı

İLK UÇUŞUN TÖRENİ

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Copenhagen Air Taxi’nin Billund’dan yaptığı ilk uçuşu özel bir törenle karşıladı. Copenhagen Air Taxi, sezon boyunca Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan Billund ve Kopenhag’a seferler düzenleyecek. TAV Havalimanları tarafından işletilen bu havalimanı, bugün Billund’dan gelen uçuşu su takı ile karşıladı. B737-800 tipi uçakla gerçekleştirilen CAT671 sefer sayılı uçuşta 174 yolcu Alanya’ya ulaştı. Yolcular, terminalde çiçeklerle karşılandı.

KOPENHAG SEFERLERİ BAHARDA BAŞLIYOR

Copenhagen Air Taxi, Kopenhag uçuşlarına Mayıs’ın sonlarına doğru başlayacak. Seferler, 2 Temmuz’a kadar her cumartesi günü gerçekleştirilecek. 2 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında ise çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak. Kabul edilen plana göre, 18 Ekim’e kadar toplam 102 sefer planlandığı belirtildi.

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, “Copenhagen Air Taxi’yi havalimanımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliği, yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği sunarken, Gazipaşa’yı daha geniş kitlelerle buluşturma hedefimize de katkı sağlıyor. Tüm ekibimizle birlikte bu yeni hattın başarılı bir şekilde işlemesi ve misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

GELİŞİM VE HEDEF

2024 yılı itibarıyla 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2025 yaz sezonunda 26 Ekim tarihine kadar devam edecek süreçte dış hatlarda 14 havayolu ile 14 farklı ülkede toplamda 21 destinasyona uçuş düzenlemeyi planlıyor. Havalimanı, 2025 yılının ilk çeyreğinde 114 bin 221 yolcuya hizmet verdi.