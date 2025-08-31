Gündem

Çöpte Bebek Cesedi Bulundu, Yanık Var

Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi ile karşılaştı. Temizlik ekipleri durumu hemen bildirdikten sonra, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yapılan incelemelerde, bebeğin vücudunda yanık ve kesikler olduğu gözlemlendi. Yeni doğmuş olduğu belirlenen bebeğin göbek kordonunun kesildiği dikkati çekti ancak cinsiyeti tespit edilemedi. Olayla ilgili polis araştırması devam ediyor.

Yakınları Düğününe Gidiyorlarmış

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hasan Sultanoğlu ve eşi Nadide, ikizleri ile kardeşi toprağa verildi. Düğün yolunda kaza yaşandı.
Engelli Asansörü Düştü: 1 Ölü

Batman'da bir apartman dışındaki engelli asansörü düşerek 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu'nun ölümüne neden oldu.

