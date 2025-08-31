Çöpte Bebek Cesedi Bulundu, Yanık Var

ŞOK EDİCİ BULUNTU

Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi ile karşılaştı. Temizlik ekipleri durumu hemen bildirdikten sonra, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yapılan incelemelerde, bebeğin vücudunda yanık ve kesikler olduğu gözlemlendi. Yeni doğmuş olduğu belirlenen bebeğin göbek kordonunun kesildiği dikkati çekti ancak cinsiyeti tespit edilemedi. Olayla ilgili polis araştırması devam ediyor.