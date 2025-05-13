Çopuroğlu, Çelik Kapı Sektörünü Ziyaret Etti

ÇELİK KAPI SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, düzenli sanayi ziyaretleri çerçevesinde bu defa çelik kapı sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen buluşmada, üretim süreçleri, işleyiş ve sektörün gelişimi hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette sanayicilerin tecrübeleri dinlenerek, sektörün Kayseri ekonomisindeki önemi üzerine konuşmalar yapıldı.

SANAYİCİLERİN GÖRÜŞLERİ DİNLENDİ

Milletvekili Çopuroğlu, “Sanayicilerimizle her buluşmamızda ortak gündemimiz Kayseri ve sanayimiz oluyor. Üreten, büyüyen ve istihdam sağlayan her işletmemizin yanındayız” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, bu buluşmanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer’e ve katılan sanayicilere teşekkür etti.