Çopuroğlu, İncEsu’da Vatandaşlarla Buluştu

ŞABAN ÇOPUROĞLU’NUN İLÇE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Ak Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, sahadaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ziyaretlerine İncesu ilçesinden başlayan Çopuroğlu, buradaki cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla buluşarak samimi sohbetler yapıyor.

PARTİYE YENİ KATILAN ÜYE COSKUYLA KARŞILANDI

Çopuroğlu, ilçedeki ziyaretlerinde AK Parti’ye katılan en yeni üyenin rozetini coşkuyla takarak; “Partimize katılan her yeni kardeşimizle daha da güçleniyoruz. En son üyemizden başlayarak ilçelerimizi geziyor, teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

VATANDAŞLARLA YAKIN İLİŞKİ KURULUYOR

Kayseri’nin dört bir yanında kapı kapı dolaştıklarını ve gönüllere dokunduklarını ifade eden Çopuroğlu; “Uzak yakın demeden her ilçemizde vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İncesu’dan başlattığımız ziyaretlerimizi diğer ilçelerimizde de sürdüreceğiz” dedi.