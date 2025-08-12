Çopuroğlu, Konya’da Türkiye Yüzyılı Programı

KONYA’DA BULUŞMALAR

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Konya’nın Meram ilçesinde “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” Programına katıldı. Bu program, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenmekte ve Çopuroğlu gün boyu sürecek saha çalışmalarına imza atacak.

Program dahilinde teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Çopuroğlu, yerel ve ulusal gündeme dair istişarelerde bulunuyor. Ziyaretiyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Teşkilat, sahada milletimizle hemhal oldukça güçlenir. Bizim gücümüz, milletimizin duasından gelir” sözlerini hatırlatan Çopuroğlu, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, milletimizin beklenti ve önerilerini birebir dinlemek, sorunları yerinde görmek ve çözüm için adım atmak en önemli vazifemizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sahada olmaya ve milletimizle gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

SÜREKLİ SAHA ÇALIŞMALARI

Çopuroğlu, bu tür ziyaretlerin, hem toplumun ihtiyaçlarını anlama hem de çeşitli sorunlara çözüm bulma adına önemli olduğunu vurguladı. Sahada gerçekleştirdiği çalışmalarla, halkla kurduğu iletişim ve iletişimler, yerel yönetimler için bir örnek teşkil ediyor.