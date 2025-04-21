Coral Travel Group, Antalya’da Uzmanlarla Toplantı Düzenledi. 2033’te 13 Trilyon Dolar Hedefleniyor. Sürdürülebilirlik, Yeşil Dönüşüm Masada. Prof. Lepere, Çevresel Sürdürülebilirliği Vurguladı. Yeni Yatırımlar, Ekonomik Fırsatlar Sunuyor. EEA, Küresel Koalisyon Kurma Hedefinde

ANTALYA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

CORAL Travel Group, Antalya’da iklim, enerji ve işletme konularında uluslararası uzmanların katılımıyla bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye’nin önde gelen otel gruplarının yönetim kurulu başkanları ve üyelerinin de yer aldığı bu toplantıda, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve bu dönüşümün finansmanı üzerinde duruldu. Katılımcılar, 2033 yılında 13 trilyon dolara ulaşması beklenen sürdürülebilir turizm pazarında başarı sağlamak için yeni bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Toplantıya King’s College London İşletme Fakültesi’nden Prof. Marc Lepere, Energy & Environment Alliance (EEA) İcra Kurulu Başkanı Ms. Ufi Ibrahim, TOBB Üniversitesi’nden Prof. Ali Alp, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ve Türkiye’nin önde gelen otel yatırımcı gruplarının yönetim kurulu başkanları katıldı.

GÜNCEL VERİLER VE BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ

Toplantıda bazı veriler sunan Prof. Marc Lepere, “Güncel araştırmalara göre, küresel sürdürülebilir turizm pazarı 2033 yılına kadar 7,5 kattan fazla büyümesi bekleniyor. Farklı kaynaklardan derlenen veriler, sürdürülebilir turizmin 2023 yılında 1.71 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını, 2033’e kadar yıllık ortalama yüzde 17.3 büyüme ile 13 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağını ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik sadece çevreci otellerin değil, aynı zamanda farklı seyahat segmentlerinin de öncelikli gündem maddesi haline geliyor. Aile turizmi sürdürülebilir turizmin en büyük segmenti olurken, yalnız seyahat edenler (solo travelers) ise yükselen bir trend olarak dikkat çekiyor. Lüks turizm pazarı, 2023’te 1.38 trilyon dolar büyüklüğe ulaşırken, 2032’ye kadar yüzde 7.9’luk bir büyüme ile 2.8 trilyon dolara çıkması öngörülüyor” açıklamalarında bulundu.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİK FIRSATLARI

Prof. Lepere, yeşil dönüşümün etik bir tercih olmanın ötesinde güçlü bir ekonomik fırsat sunduğunu vurguladı. “Turizm yatırımlarının çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şekilde yönlendirilmesi, sektörün risklerini azaltacak ve finansal performansını güçlendirecek” dedi. Lepere, “İklim riski artık sadece çevresel değil, aynı zamanda finansal bir risk” ifadesini kullanarak, otelcilik ve turizm sektörünün bu dönüşüme hızla adapte olmasının önemine dikkat çekti. Yeni düzenlemelerin muhasebe uygulamalarını ve finansal piyasaları temelden dönüştürdüğünü belirten Lepere, “Otelcilik endüstrisinin bu değişime hızla uyum sağlaması, hem iklim risklerini azaltmak hem de rekabet gücünü artırmak açısından büyük önem taşır. Çünkü iklim riskleri sadece çevresel değil, aynı zamanda finansal risklerdir” sözlerini dile getirdi. Sürdürülebilir iş uygulamalarının işletmelerin karlılığını artırdığını ve gayrimenkul varlıklarının değerini koruduğunu belirten Lepere, yeşil enerji yatırımlarının doğru şekilde finanse edilmesinin bu açıdan kritik olduğunu ifade etti.

KÜRESEL KOALİSYON HEDEFİ

Energy & Environment Alliance (EEA) İcra Kurulu Başkanı Ufi Ibrahim, otelcilik endüstrisinin küresel etkisine vurgu yaptı: “Yatırımcılar ve liderler olarak attığınız adımlar, sadece konaklama endüstrisinin geleceğini değil, aynı zamanda toplumlarımızı, ekonomilerimizi ve gezegenimizi de etkiliyor. Amacımız; sizlere bilgi, teknoloji, işbirlikleri ve etki gücü sunarak bu dönüşümde liderlik etmenizi sağlamak” dedi. Ibrahim, çevresel ve sosyal liderliği finansal performansla birleştiren ileri görüşlü yatırımcılar ve işletmecilerden oluşan küresel bir koalisyon inşa etme çabalarının devam ettiğini belirtti.

BİLGİYLE GÜÇLENMEK İÇİN BULUŞMA

Toplantıya ev sahipliği yapan Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, bu buluşmanın önemine dikkat çekerek, “Türk turizmciler olarak çevreye karşı sorumluluğumuzun farkındayız ve sürdürülebilir turizm anlayışını benimsiyoruz. Görevimiz, konaklama endüstrisinin önde gelen temsilcilerini, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşları aynı platformda buluşturmak” dedi. Buluşmanın sektörde bilgiyle güçlenmeye katkı sağladığına inandığını belirten Bektaş, “Bu tür buluşmalar, yeni trendlere ve teknolojilere uyumu kolaylaştıracaktır” sözlerini kullandı. Toplantının ardından, sürdürülebilirlik, esneklik ve stratejik öngörüyü birleştiren ortak bir yaklaşım geliştirmek amacıyla King’s College, EEA ve Türk otelciler arasında işbirliği yapılmasına karar verildi.