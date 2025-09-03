Corendon Airlines, Frankfurt’ta Yeni Ofis Açtı

YENİ OFİS AÇILIŞIYLA STRATEJİK HEDEFLER

Corendon Airlines, Almanya’nın önde gelen hava ulaşım noktalarından biri olan Frankfurt Havalimanı’nda yeni bir ofis açarak Avrupa’daki operasyonlarında büyüme politikasına hız katmayı amaçlıyor. Şirket, 2025’teki 20. kuruluş yıl dönümünde stratejik yatırımlarına devam ediyor. Frankfurt Havalimanı’nda yeni bir ofis oluşturan hava yolu, Almanya pazarındaki etkisini artırmayı hedefliyor. Bu yeni ofis, Frankfurt’taki House of Logistics and Mobility (HOLM) binasında konumlanıyor. HOLM, iş dünyası ve akademiyi bir araya getiren, büyük şirketlerden KOBİ’lere ve start-up’lardan üniversitelere kadar geniş bir yelpazeyi barındırıyor.

AÇILIŞIN GETİRDİKLERİ

Corendon Airlines Satış ve Pazarlama Direktörü Christian Hein, yeni ofisin açılışıyla ilgili olarak “Buradaki varlığımız, mevcut ağımızı genişletmemizi ve yeni pazarlara daha etkin şekilde ulaşmamızı sağlayacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Hein, Almanya’da resmi bir ofis açmanın partnerlerle yakın çalışma açısından önemine de dikkat çekti. Son dönemde Almanya’daki ekibin büyütme imkanları bulduklarını ifade eden Hein, yeni ofis ile yalnızca Almanya’daki görünürlüğü artırmadıklarını, aynı zamanda gelecekteki büyümeleri için de temel attıklarını vurguladı.

OPERASYON AĞINI GÜÇLENDİRMEK

Corendon Airlines, Almanya, Avusturya ve İsviçre’de güçlü bir operasyon ağına sahip. Şirket, bu ülkelerdeki 20’den fazla havalimanından Türkiye, Yunanistan, İspanya, Fas ve Mısır gibi popüler tatil noktalarına direkt uçuşlar gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, İngiltere ve Polonya’dan da bu seçkin destinasyonların bir kısmına bağlantılar sağlıyor. 35 uçaklık filosuyla her yıl 10 milyon yolcuya hizmet veren Corendon Airlines, yeni nesil ve yakıt verimliliği yüksek uçaklar ile filosunu güçlendirmeye, uçuş ağını çeşitlendirmeye ve müşteri deneyimine yatırım yapmaya devam ediyor.