Corendon Airlines Turquality Programına Katıldı

CORENDON AIRLINES, TURQUALITY DESTEK PROGRAMI’NA KATILDI

Havacılık sektöründe uluslararası alanda hizmet veren ve 20. yılını kutlayan Corendon Airlines, Ticaret Bakanlığınca yönetilen Turquality Destek Programı’na dahil oldu. Corendon Airlines, bu program aracılığıyla kurumsal, finansal ve operasyonel destek alarak rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Küresel Türk markaları oluşturmak hedefiyle yola çıkan Turquality Destek Programı, Corendon Airlines’ın da hedefleri arasında yer alıyor. 2005 yılında kurularak düzenli bir şekilde büyüme sürecine giren Antalya merkezli firma, hem filo hem de sefer çeşitliliğinde dikkate değer bir gelişim gösterdi. Türkiye ve Avrupa’daki başarılı operasyonları sayesinde Turquality’e katılma başarısını elde etti.

TURQUALITY PROGRAMINA DAHİL OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, Turquality Destek Programı’na katılmalarıyla ilgili duyduğu mutluluğu ifade etti. Karaer, “Turquality programına dahil olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Havacılık sektöründe yaptığımız yenilikler ve uluslararası alandaki sürdürülebilir başarılarımız Turquality’e kabul edilmemizde etkili oldu. Avrupa’nın birçok ülkesinden başta Türkiye olmak üzere İspanya, Yunanistan, Fas ve Mısır’daki turistik ve etnik destinasyonlara yılda 10 milyon yolcu taşıyoruz. Son yıllarda istikrarlı bir şekilde ihracat şampiyonu şirketler arasında yer alıyoruz. Turquality’nin değerli desteği, büyüme yolculuğumuzda ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlama hedefimizde bir dönüm noktası olacak. Global pazarda rekabet gücümüzü artırarak, yolcularımıza sunduğumuz deneyimleri daha da zenginleştireceğiz” şeklinde konuştu.

TURQUALITY’NİN TEMEL HEDEFİ

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality, geleneksel ihracat desteklerinden farklı bir yaklaşım sunuyor. Bu program, sadece ihracatı artırmaya odaklanmak yerine, firmaların markalaşma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.