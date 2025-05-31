Corendon Alanyaspor, 2-0 Galip Geldi

ALANYASPOR’un GALİBİYETİYLE TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, kendi sahasında Sivasspor’u 2-0 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Maçın ikinci yarısında, 66. dakikada sol kanattan Janvier’in ortasıyla penaltı noktasında buluşan Arda Usluoğlu’nun kafa vuruşu, kaleci Ali Şaşal’ın sağından filelere gitti ve durumu 1-0 yaptı. 81. dakikada ise Bekir Böke’nin ceza sahası yayından yaptığı etkili şut, yandan auta gitti.

MAÇIN KADROLARI VE TEKNİK DİREKTÖRLER

Karşılaşmanın hakemleri Kadir Sağlam, Kemal Elmas ve Mert Bulut olarak görev yaptı. Ev sahibi Alanyaspor’un kadrosunda Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Aliti, Balkovec, Enes Keskin, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Vilhena ve Arda Usluoğlu yer aldı. Alanyaspor’un yedekleri arasında Ertuğrul Taşkıran, İslam Aydın, Muhammet Apaydın ve Ekin Çiftçi bulunuyor. Teknik direktörlük görevini Joao Pereira üstleniyor.

Konuk takım Sivasspor’da ise Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Charisis, Ziya Erdal, Bekir Böke, Oğuzhan Aksoy, Simic ve Koita forma giydi. Sivasspor’un yedek oyuncuları Serkan Kaan Sarman, Arda Erdursun, Emre Gökay ve Tolga Ciğerci olarak belirlendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın başındaydı.

GOLLER VE MAÇINÖZETİ

Goller ise Enes Keskin’in 33. dakikada attığı ve Arda Usluoğlu’nun 66. dakikada kaydettiği gollerle geldi. Alanyaspor bu sonuçla, sezonu zaferle kapatarak taraftarını sevindirdi.