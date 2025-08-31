Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’ı 2-0 yendi

BEŞİKTAŞ VE ALANYASPOR MAÇININ DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Corendon Alanyaspor, 2-0’lık skorla galip geldi. Maçın 8. dakikasında Beşiktaş’tan Kartal Kayra Yılmaz’ın geri pasına müdahale eden Ogundu, ceza sahasında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şut çekti. Ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

14. dakikada Beşiktaş’ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü’ye aktardı. Kökçü’nün ceza sahası dışından çaprazdan şutu, kaleci Ertuğrul Taşkıran tarafından kornere çelindi. 45+5. dakikada Alanyaspor’dan Ümit Akdağ, rakip savunmanın arkasına mükemmel bir uzun pas attı. Ogundu, bu topa hareketlendi ve Djalo ile girdiği mücadelede yere düştü. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, Alanyaspor’u öne geçirdi. İlk yarı, Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

76. dakikada Alanyaspor, farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor hücumunda sol kanatta Yusuf Özdemir, savunma arkasına sarkan Güven Yalçın’ı gördü. Güven, topu kontrol ederek, eski takımına karşı karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Maçın kalan süresinde başka gol olmadı ve Beşiktaş, maçı 2-0’lık skorla kaybetti. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk maçında mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 2 maç eksiği ile 3 puanda kaldı. Corendon Alanyaspor ise bu galibiyetle ligdeki puanını 4’e yükseltti.