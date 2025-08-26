Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile 31 Ağustos Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Turuncu-yeşilli kulüp, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile haftaya giriş yaptı.

Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapıldı. İkas Eyüpspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmasına katıldı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışmaları ve dar alanda oyun ile günün antrenmanını tamamladı.