Haberler

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile 31 Ağustos Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Turuncu-yeşilli kulüp, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile haftaya giriş yaptı.

Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapıldı. İkas Eyüpspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmasına katıldı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışmaları ve dar alanda oyun ile günün antrenmanını tamamladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cook, Trump’a Dava Açacaklarını Açıkladı

ABD Merkez Bankası üyesi Lisa Cook, Başkanı Trump'ın görevden alma kararını mahkemeye taşıyacak. Cook, Trump'ın yetkisi olmadığını savunarak görevine devam edeceğini ifade etti.
Haberler

Orta Doğu Temsilcisi Witkoff’dan Açıklama

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran nükleer müzakereleri ve Gazze'deki çatışmaların bu yıl içerisinde çözüme ulaşacağını umduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.