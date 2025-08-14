Corendon Alanyaspor, Bugün Antrenman Yaptı

ALANYASPOR MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Corendon Alanyaspor, cumartesi günü evinde yapılacak Çaykur Rizespor mücadelesi için hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Joa Pereira, “Biz her zamanki gibi sahaya hedeflerimize ulaşmak için çıkacağız” dedi. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile çalışmalarına devam etti. Joa Pereira yönetimindeki antrenman koşu ile başlayıp taktik çalışmasıyla devam etti.

İYİ BİR KAMP GEÇİRDİK

Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Joa Pereira, “Çok iyi bir kamp geçirdik. Her şey planladığımız gibi ve programa uygun bir şekilde ilerledi. Oyuncular bizim ne istediğimizi, ne vermek istediğimizi çok iyi anladılar ve her şey yolunda gitti. Çok iyi çalıştılar. Rakibimiz geçen hafta bir maç oynadı. Mücadele açısından iyi bir maç çıkardı. Biz ise maç oynama fırsatımız olmadı ama diğer taraftan da bir hafta daha çalışma durumumuz oldu. Rakibimizin geçen haftaki maçını izleme şansımız oldu” şeklinde açıklamada bulundu.

FENERBAHÇE MAÇININ ERTELEMESİ

Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanması gereken Fenerbahçe maçının ertelenmesi hakkında konuşan Pereira, “Bizim için aslında iyi olmadı. Fenerbahçe Avrupa’da bir maç oynayacaktı, daha sonra bizimle oynayacaktı. Belki bu bizim için bir avantaj olacaktı. Sezon başındaki ilk maçı oynasaydık bizim için daha iyi olurdu. Çoğu kişi belki kazanamayacağımızı düşünüyordu, ama oynamadık. Oynasaydık, daha iyi olurdu. Biz maça tamamen hazırdık. Oradan puan alacağımızı düşünüyordum. Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı bir karar var. Türk futbolunun iyiliği adına alınan bir karar. Avrupa’da daha fazla Türk takımının olması ve daha başarılı sonuçların alınması Türk futbolu için daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

ZOR SÜREÇLERİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUZ

Geçen sezon Alanyaspor’un zor bir süreç yaşadığını belirten Joa Pereira, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum; bu maçlardaki başarı sadece benim değil, yönetimin, oyuncuların, ekibimin, kulüp çalışmalarının ve taraftarlarının, kısaca herkesin el birliğiyle mücadele ederek elde ettiği bir başarı. Bu herkesin başarısı diyebilirim. Bu sene hedefimiz daha rahat bir sezon geçirmek. Geçen sezon yaşadığımız zor süreci yaşamak istemiyoruz. Oyun sistemimizi ve oyun planımıza sadık kalarak ne istediğimizi bilerek oynamak istiyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz futbol fikrini sahada yansıtmak istiyoruz. Hem kulübün hem de oyuncuların değerini artırmak istiyoruz” dedi. Transfer süreci hakkında da konuşan Pereira, “Türkiye’de transfer sezonu diğer liglere göre daha geç kapanıyor. Transfer sezonu kapanana kadar her şey olabilir. Mevcut kadromuzdan birine bir teklif gelir ve kulübün de bunu kabul etmesini konusunda ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimal var. Önemli olan herkesin burada olması ve oyuncuların iyi bir kamp geçirmesi ve çok iyi çalışıyor olmaları” açıklamasında bulundu.

