Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor’a Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü iç sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu maç için hazırlıklara başlamış durumda. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas ve taktik çalışmasıyla idmanı tamamlıyor.

ANTRENMAN PROGRAMI

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek. Futbol takımının motivasyonu ve antrenman çalışmalarının yoğunluğu, maç için büyük önem taşıyor. Sportif anlamda başarı elde etmek amacıyla tüm ekip çalışmalara hızla devam ediyor.