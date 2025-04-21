Corendon Alanyaspor, Galibiyetle Özgüven Kazandı

JOAO PEREIRA’NIN GALİBİYET AÇIKLAMALARI

Corendon Alanyaspor’un teknik direktörü Joao Pereira, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında evinde Reeder Samsunspor’u 1-0 yendikleri maçtan sonra galibiyetin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Pereira, bu galibiyetin “önümüzdeki maç için bize özgüven vereceğini” belirtti. Basın toplantısında, maçın başlangıcına dair açıklamasında, “Yine bir maça iyi başladık. Maçın ilk dakikasında Vilhena ile gol pozisyonuna girdik.” ifadesini kullandı. Takımının golü, antrenmanda çalıştıkları bir pozisyonla bulduğunu belirten Pereira, ikinci golü bulmuş olsalar “rahatlayabileceklerini” ifade etti.

MAÇIN İLERLEYİŞİ HAKKINDA

İlk yarıda kendilerinin, ikinci yarıda ise Samsunspor’un daha iyi oynadığını aktaran Pereira, son 15 dakikada oyuncularının büyük bir mücadele gösterdiğini dile getirdi. Bu dakikalarda Cordova ve Makouta ile geliştikleri kontraataklarda ikinci golü bulabilecek pozisyonlarının olduğunu vurgulayan Pereira, “Ancak bunları değerlendiremedik. Fakat kalemizde de rakibin direkten dönen iki topu oldu.” dedi. Galibiyetten dolayı takımını ve oyuncularını kutlayan Pereira, “Takımım, sahada gösterdikleri mücadele ile galibiyeti hak etti.” ifadelerini kullandı.

GELECEK MAÇLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Pereira, Trabzon şehrinin hayatında özel bir yeri olduğunu belirtti. “Trabzon her zaman hayatımda olacak bir şehir. Orada evlendim, çocuğum oldu ve 2 yaşına kadar orada büyüdü.” diyen Pereira, Trabzon’daki arkadaşları ile ilişkilerinin olduğunu ama şu anda onların kaybetmesini istediğini ifade etti. “Bizler için çok zor bir maç olacak.” diyen Pereira, Alanyaspor’u iyi tanıyan bir rakipleri olduğunu vurgulayarak, “Ama biz oradan puan almak için elimizden gelen maksimum gücü kullanacağız.” şeklinde konuştu.