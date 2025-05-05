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Corendon Alanyaspor Gaziantep FK’ya hazırlanıyor

ALANYASPOR MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklara giriş yaptı. Takım, bugünkü antrenman ile bu önemli maç için çalışmalara başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Corendon Alanyaspor’un antrenmanı, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi ve ısınma çalışması ile başladı. Kayserispor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Ardından, oyuncular pas çalışması yaptı ve antrenmanı taktik çalışması ile dar alanda oyun uygulamaları ile sonlandırdı.

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