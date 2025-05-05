Corendon Alanyaspor Hazırlıklara Başladı

ALANYASPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, ligin 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maç için antrenmanlarına başladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman gerçekleştirdi.

ANRENMAN PROGRAMI DETAYLARI

Bellona Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11’de yer alan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alan oyun çalışmalarıyla antrenmanlarını tamamladı. Bu hazırlıklar, takımın Gaziantep FK karşısındaki performansını artırmayı hedefliyor.