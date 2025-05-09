Corendon Alanyaspor İyi Oynadı, Kazandı

TEKNİK DİREKTÖR PEREIRA’NIN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK’yi 1-0 ile geçen Corendon Alanyaspor’un teknik direktörü Joao Pereira, maç sonrasında basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Pereira, takımıyla ilgili, “Bu oyun ruhuyla devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ PERFORMANS VE MAÇ ANALİZİ

Maçın genelini iyi oynadıklarını dile getiren Pereira, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında oyunu etkili bir şekilde kontrol ettiklerini belirtti. “Pozisyonlara girdik, bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyince oyundan düştük ve rakip baskımızı kırdı” diyen Pereira, 25. dakikadan itibaren ilk yarının sonuna kadar zorlandıklarını aktardı. “Gaziantep takımı bu bölümde çok iyi oynadı, gol yemeden devre arasına girmek bizim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.

İKİNCİ YARI DEĞERLENDİRMESİ

Devre arasında oyunculara güven mesajları verdiklerini anlatan Pereira, ikinci yarıya iyi başlanıldığını ifade etti. “İyi başladık ve golü de bulduk. Oyunu yine biz kontrol ettik, Gaziantep’in çok net pozisyonları olmadı” açıklamasında bulunan Pereira, skoru korumak adına defansa çekildiklerini ve bu süreçte geçişlerle rakip kaleye gitme şansı bulduklarını kaydetti. “Bu şekilde 2-0’ı bulabilirdik. Maçın her bölümünde iyi oynayamayabiliyorsunuz ama genel olarak iyi oynadık ve oyunu kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyun ruhuyla devam etmek istiyoruz. Sonuna kadar savaşmamız gerektiğinin farkındayız” diyerek konuşmasını tamamladı.