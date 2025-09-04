Haberler

Corendon Alanyaspor, Konyaspor Hazırlığına Başladı

MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Joao Pereira önderliğindeki idmanda futbolcular, ısınma egzersizlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı.

ANRETMAN ÜÇLÜ TURNUVAYLA TAMAMLANDI

Antrenman, futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen üçlü turnuva maçıyla sona erdi. Alanyaspor, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 15,08 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 145 lira bulundu; bir kişi tutuklandı.
Haberler

Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.