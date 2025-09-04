Corendon Alanyaspor, Konyaspor Hazırlığına Başladı

MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Joao Pereira önderliğindeki idmanda futbolcular, ısınma egzersizlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı.

ANRETMAN ÜÇLÜ TURNUVAYLA TAMAMLANDI

Antrenman, futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen üçlü turnuva maçıyla sona erdi. Alanyaspor, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.