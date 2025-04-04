Corendon Alanyaspor Maçıyla İlgili Açıklamalar

JOAO PEREIRA’NIN MAÇA YAKLAŞIMI

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Bodrum FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Onlar için önemli bir maç ama bizim için daha önemli. Biz evimizde oynuyoruz. Rakibin yapacağı her şeye hazır olup, bu maçı kazanacağız” dedi. Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesine az bir süre kalırken, düşme hattından kurtulmak isteyen Corendon Alanyaspor, ligin 30. haftasında pazar günü ev sahibi olarak Bodrum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor bu maça yönelik hazırlıklarını antrenmanla sürdürüyor.

MAÇ HAZIRLIKLARI VE HEDEFLER

Antrenmanın öncesinde basın mensuplarına konuşan Pereira, “Antalyaspor maçına hazırlandığımız gibi buna da çok iyi hazırlanıyoruz. Bu maçtan farklı olarak evimizde oynayacağız. Bu maçta çok istekliyiz. Daha iyi, daha çok gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Daha çok savaşmamız gerekiyor. İkili mücadelelerde daha güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü evimizde oynuyoruz. Aynı motivasyonla hazırlandık. Artık sezon sonuna kadar bizim için her maç önemli, her maç final değerinde” ifadelerini kullandı. Pereira, Bodrum FK’nın teknik direktörü Morais’i iyi tanıdığını belirterek, “Ben Benfica’da oynarken, alt takımdayken benim hocalığımı yapmıştı. O yüzden onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir hoca olduğu için Bodrum’a geldiğinden beri çok iyi geliştiler” dedi.

TARAFTAR DAVETİ VE ÖNEMLİ MESAJ

Bodrum FK mücadelesinde taraftarları stada davet eden Pereira, “Taraftara mesajım şu olacak; lütfen stada gelsinler. Gelmelerini istiyoruz. Çünkü onlar stada geldiğinde, destekleriyle biz daha güçlü olacağız. Daha güçlü oldukça saha içerisinde kendi sorumluluklarımızı daha iyi yerine getireceğiz. Bu şekilde taraftarımızın desteğiyle hep birlikte sahamızda ilk galibiyetimizi almış olacağız” diye konuştu.

VILHENA’NIN GALİBİYET HEDEFİ

Bodrum FK mücadelesine iyi hazırlandıklarını ve galip gelmek istediklerini söyleyen Hollandalı futbolcu Vilhena, “Bizim için çok önemli bir maç. Hafta içinde çok iyi hazırlandık. Antrenmanlarımız çok iyi geçti ve hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarlarımız bize gerçekten her maç çok iyi destek veriyor. Bizim de onlara bu destekleri için en iyi şekilde karşılık vermemiz gerekiyor. Pazar günü de umarım bunu başaracağız” şeklinde konuştu. Vilhena, “Kendimi aslında çok iyi, çok fit hissediyorum. İlk geldiğimde herkes beni çok sıcak karşıladı. Bu benim için çok önemliydi. Mutlu olunca da yaptığınız işi daha iyi yapıyorsunuz” diyerek umut dolu bir mesaj yayınladı.