Corendon Alanyaspor, Net Global Sivasspor’u 2-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Gain Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert Bulut

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz (Dk. 87 Mert Furkan Bayram), Batuhan Yavuz, Aliti (Dk. 87 Umut Toy), Balkovec, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan Karaca, Enes Keskin (Dk. 77 Hadergjonaj), Vilhena (Dk. 67 Hwang), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Yusuf Can Karademir)

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Oğuzhan Aksoy (Dk. 46 Pritchard), Ziya Erdal (Dk. 83 Mehmet Talha Şeker), Charisis, Bekir Böke (Dk. 83 Menig), Simic (Dk. 69 Rodrigues), Koita (Dk. 46 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 33 Enes Keskin, Dk. 66 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)

MAÇ SONUCUNUN ÖZETİ

Antalya’da Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, Net Global Sivasspor’u 2-0 yenerek maçı galip tamamladı. Maçta ilk golü 33. dakikada Enes Keskin kaydetti.

54. dakikada, Alanyaspor’un geliştirdiği bir atakta Batuhan Yavuz’un derinlemesine pasında Arda Usluoğlu, kaleci Ali Şaşal Vural tarafından kornere çelindi.

66. dakikada Alanyaspor skoru ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Janvier’in ceza sahasına gönderdiği ortada, Arda Usluoğlu topa iyi yükselerek kafa vuruşuyla ağları tuttu: 2-0.

SON DAKİKA ATAĞI

81. dakikada Sivasspor merkezden bir atağa kalktı. Pritchard’ın pası ile topla buluşan Bekir Böke, sert bir şut çekti fakat meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti. Maç sonucunda Alanyaspor, Net Global Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek güçlü bir performans sergiledi.