Corendon Alanyaspor, Rizespor Maçına Hazır

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Joao Pereira’nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra oyuncular, pas ve taktik çalışmalarına yöneldi.

TEKNİK EKİBİN YAKLAŞIMI

Antrenmanın içeriği, oyuncuların hem fiziksel hem de stratejik olarak maça en iyi şekilde hazırlanmalarını hedefliyor. Takım, Rizespor karşısında sergileyeceği performans için önemli bir hazırlık süreci geçirdi. Koruna bilmek gereken tüm detaylar, antrenmanın verimliliğini artırıyor.