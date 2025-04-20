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Corendon Alanyaspor, Samsunspor Maçını Hazırladı

ANTRENMAN YAPILDI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira’nın yönettiği antrenman, bir ısınma çalışması ile başladı ve ardından futbolcular, iki grup halinde pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın sonunda ise taktik çalışmaları yapıldı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Alanyaspor taraftarları, antrenmanı izleyerek takımlarına destek verdiler ve tezahüratlarıyla takımlarını motive ettiler. Takım için atmosfer oldukça olumlu bir hava oluşturdu.

SAKATLIK GÜNDEMİ

Alanyaspor’da diz ön çapraz bağlarında sakatlığı bulunan Buluthan Bulut, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bu durum, takımın sahadaki düzenini etkileme potansiyeline sahip.

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