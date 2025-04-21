Corendon Alanyaspor, Samsunspor’u 1-0 yendi

ALANYASPOR, SAMSUNSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Samsunspor’u sahasında 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta özellikle ikinci yarının kritik anları öne çıktı.

PENALTI POZİSYONU VE KALECİ PERFORMANSI

53. dakikada Holse’nin pasıyla birlikte ceza sahasında düşen Dimata’nın pozisyonuna hakem Atilla Karaoğlan penaltı verdi. 55. dakikada penaltıyı kullanan Holse’nin şutunu kaleci Ertuğrul, topu iki hamlede kurtararak takımını mutlak bir gol tehlikesinden kurtardı. Bu dakikalardan sonra 78. dakikada Janvier’in sert şutu, kaleci Okan tarafından son anda çıkarıldı. Maçın sonlarına doğru, 90+5. dakikada Muja’nın sol kanattan orta açtığı pozisyonda Dimata’nın kafa vuruşu direkte patladı.

MAÇIN DETAYLARI VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Hakemler Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Salih Mazlum tarafından yönetilen karşılaşmada Alanyaspor, Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena ve Hwang ile mücadele etti. Yedek oyuncular arasında Yusuf Karagöz, Umut Toy, Enes Sporar, Arda Usluoğlu ve diğerleri yer aldı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, oldukça etkili bir performans sergiledi.

Samsunspor ise Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen ve diğer oyuncularla sahada yer aldı. Teknik direktör Thomas Reis’in yönetimindeki takım, birçok fırsatı değerlendiremedi ve kalesinde önemli pozisyonlar gördü.

Alanyaspor’un galibiyeti sonuçlandırdığı maçta, gol 9. dakikada Yusuf Özdemir tarafından atıldı. Takımlar arasında yaşanan kartlar ise, Alanyaspor’dan Hwang, Vilhena, Lima, Aliti ve Richard’a, Samsunspor’dan ise Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Holse ve Drongelen’e çıktı.