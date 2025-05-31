Corendon Alanyaspor Sezonu Galibiyetle Tamamladı

SEZONU GALİBİYETLE KAPATMAK ÖNEMLİ

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında, evinde Net Global Sivasspor’u 2-0 yenerek sezonu galibiyetle bitiren Corendon Alanyaspor’un teknik direktörü Joao Pereira, bu sonuçların kendileri için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Pereira, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, ligde kalmayı geçen hafta sağlamalarına rağmen sezonu böyle bir galibiyetle kapatmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

DOMİNASYONUN BÜYÜKLÜĞÜ

Pereira, önceki maçlarda elde ettikleri yenilmezlik serisini hatırlatarak, “Bu seriyi bozmamış olmak ve sezonu galibiyetle bitirmek bizim için çok önemliydi. Maça da çok iyi başladık. Maçı başından sonuna kadar tamamen biz domine ettik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. O yüzden oyuncularımın performansından memnunum. Sezonun son maçı olmasına rağmen öz güvenli ve ciddi bir oyun ortaya koydular. Bu güzel sonuçtan dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.” diye konuştu.

GELECEK SEZON İÇİN HAZIRLIK

Pereira, oyuncularının maç öncesinde belirledikleri oyun planını sahaya başarıyla yansıttığını vurgulayarak, “Oyuncularım işleri düzgün ve ciddi yaptığında her zaman iyi sonuçlar alıyorlar. Bu yüzden onları bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi. Gelecek sezon için çalışmalara başlayacaklarının altını çizen Pereira, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle sezon öncesi kamp dönemi bizim için çok önemli olacak. Hiçbir maçı küçümsemeyeceğiz. Tüm maçlara kazanmak için çıkacağız ve mücadelemizi vereceğiz. Önümüzdeki sezonun iyi geçebilmesi için kamp sürecinde çok iyi hazırlanmamız gerekecek. Şimdi oyuncular tatile çıkacak, dinlenecekler. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sezonun değerlendirmelerini yapacağız. Değerlendirmemiz gereken çok fazla şey olacak. Çok çalışmamız gerekiyor ki gelecek sezon zorluklar yaşamayalım ve iyi bir sezon geçirebilelim.”