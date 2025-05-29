Corendon Alanyaspor, Sivasspor Hazırlıklarına Başladı

HAFTADAKİ MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında evinde mücadele edeceği Sivasspor maçı için hazırlıklara giriş yaptı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma çalışması ile başladı. Sonrasında oyuncular, pas ve dar alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

ÖĞRENCİLER FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Antrenmanı takip eden Nimet Aleattinoğlu İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, futbolcularla buluşarak formalarını imzalatmak için fırsat yakaladı.