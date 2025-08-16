Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Açıklama Yaptı

JOAO PEREIRA’DAN MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Corendon Alanyaspor’un teknik direktörü Joao Pereira, Çaykur Rizespor ile yaptıkları maçın ardından basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu. Pereira, “Bizim ilk resmi maçımızdı. İlk maçlar hep farklı olur. İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik” sözleriyle maçın anlamını vurguladı.

İLK YARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan açıklamada Pereira, ilk yarı performanslarını eleştirerek, “İlk yarı bizim açımızdan iyi olmadı, beklediğimiz gibi bir maç olmadı. Biraz da rakibin yaptığı baskıya şaşırdık” dedi. Takımının şanslı olduğunu belirten Pereira, Rize’nin iki gol pozisyonu yakaladığını fakat bunların kaçırıldığını ifade etti.

İKİNCİ YARIDAKİ GELİŞİM VE HEDEFLER

İkinci yarıda daha iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Pereira, “İstediğimiz oyunu sergileyebildik. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yüzden gol yememiş olmamız, defansif anlamda iyi şeyler yaptığımızın göstergesi” şeklinde konuştu. Topu kontrol etme konusunda hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Pereira, “Çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi bir maçımız daha var. O maça iyi çalışıp, o maçta da hedefimize ulaşacağımızı söyleyebilirim” dedi.