Corendon Alanyaspor Zaferi, Özgüven Kazandırdı

GALİBİYETİN ÖNEMİ

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Reeder Samsunspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Takımın teknik direktörü Joao Pereira, bu galibiyetin kendileri için büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, “Önümüzdeki maç için bu galibiyet bize özgüven verecek.” ifadesini kullandı. Pereira basın toplantısında maçın başlangıcına dair açıklamalarda bulundu ve “Yine bir maça iyi başladık” dedi.

MÜCADELE VE ŞANS

Maçın hemen başında Vilhena ile gol pozisyonu yakaladıklarını kaydeden Pereira, “Ardından antrenmanda çalıştığımız bir pozisyonla golü bulduk” şeklinde sözlerine devam etti. İkinci golü bulma şansını kaçırdıklarını aktaran Pereira, “Belki ikinci golü bulsak rahatlayabilirdik” diye belirtti. İlk yarıda kendilerinin ikinci yarıda ise Samsunspor’un daha etkili olduğunu ifade eden Pereira, son 15 dakikada oyuncularının gösterdiği büyük mücadele takdir etti.

DESTEKÇİLER VE HEDEFLER

Pereira, takımının ve oyuncularının galibiyeti hak ettiğini vurgulayarak, taraftarlara teşekkür etti. Ayrıca, “Bu galibiyeti bütün kulüp çalışanlarına armağan etmek istiyorum” diyerek onların katkılarına dikkat çekti. “Henüz hiçbir şey bitmedi. Kazanmamız gereken maçlar var” ifadeleriyle amaçlarının sonuna kadar gitmek olduğunu belirtti. Zor bir durumdan çıkmak için çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

TRABZON MAÇI HAZIRLIKLARI

Gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı hakkında görüşlerini paylaşan Pereira, “Trabzon her zaman hayatımda olacak bir şehir.” dedi. Trabzon’da özel anıları olduğunu belirten Pereira, “Ama şu anda onların kaybetmesini istiyorum. Bizler için çok zor bir maç olacak” şeklinde ifade etti. Alanyaspor’u iyi tanıyan bir rakiplerinin olacağını ve puan almak için azami çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi.