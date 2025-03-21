Corendon’dan Tenis İçin Stratejik İşbirliği Görüşmeleri

CORENDON TURİZM GRUBU TENİS PROJELERİ İÇİN GÖRÜŞME YAPTI

Corendon Turizm Grubu, tenis alanındaki projelerini geliştirme amacıyla önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’i ziyaret etti. Görüşmede, Corendon Turizm Grubu’nun tenis sporuna yaptığı katkılar ve bu alandaki yatırımları üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra, Türkiye Tenis Federasyonu ile yeni iş birlikleri üzerine değerlendirmeler gerçekleşti.

TENİS SPORUNUN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ VE STRATEJİLER

Corendon Tennis Club’ın sunduğu imkanlar ve Antalya’da tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaşması için yapılabilecek çalışmalar üzerine detaylı bir fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda, tenis sporunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, genç sporcuların desteklenmesi ve spor turizminin güçlendirilmesi gibi konular da ele alındı. Özellikle tenis turizminin Türkiye’ye büyük bir potansiyel sunduğuna vurgu yapıldı ve bu alandaki yatırımların yerel ekonomiye ve tenis sektörüne önemli destek sağlayacağına dikkat çekildi.

GELİŞİMLER VE GELECEK HedefLERİ

Görüşmede, Türkiye’de tenis sporunun geleceği için gereken bir konu üzerinde duruldu. İlgili taraflar, tenis sporunun yaygınlaştırılması adına daha fazla iş birliği yapmanın ve sürdürülebilir projeler geliştirmenin önemini vurguladı. Bu iş birliği ile tenis sporunun Türkiye’de daha fazla gelişim göstermesi bekleniyor.