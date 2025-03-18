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Corendon Sport Talks İlk Bölüm Konukları Buluştu

EMRE BELÖZOĞLU VE YILDIRAY KARAER BULUŞTU

Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Corendon Sport Talks’ın ilk bölümünde bir araya geldi. Antalya Lara’da gerçekleştirilen programda, Karaer Corendon’un büyüme serüvenini anlattı ve spor, turizm ile havacılığı birleştiren yatırım vizyonuna dair detayları paylaştı.

SPOR VE TURİZMİN GÜCÜ

Belözoğlu, futbolculuk dönemindeki başarılarından ve teknik direktörlük kariyerine geçiş sürecinden bahsetti. Gelecek dönemdeki hedeflerini de aktaran Belözoğlu, izleyicilere ilham verici bilgiler sundu. Programın ilerleyen bölümlerinde, konukların kariyer yolculukları hakkında yapılan sohbetlerin yanı sıra güncel konulara dair düşünceler de paylaşılacak.

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