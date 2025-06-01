Cork’a Yeni Uçuşlar SunExpress’ten Geldi

YENİ UÇUŞ NOKTASI CORK

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına İrlanda’nın Cork şehrini dahil etti. Yapılan açıklamaya göre, ilk uçuş öncesinde Cork Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte yolcular, Türk mutfağının çeşitli lezzetlerini deneme fırsatı buldu. Cork-İzmir direkt tarifeli uçuşları, yaz sezonu boyunca haftada iki kez karşılıklı olarak yapılacak. SunExpress, 2025 yazında Birleşik Krallık ve İrlanda’daki koltuk kapasitesini geçen yıla oranla yüzde 25 artırarak, yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Nisan ayında başlayan Glasgow ve Liverpool uçuşlarının ardından, Cork hattı da bölgedeki büyümenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, Birleşik Krallık ve İrlanda’da toplam 13 havalimanında hizmet vermekte.

IŞIKLAR ARASINDA YENİ SEYAHAT SEÇENEĞİ

Dublin’den Antalya ve Dalaman’a olan seferlere yoğun talep sonrası başlatılan Cork-İzmir uçuşları, İrlanda’dan Ege kıyılarına ulaşımı kolaylaştırıyor. İzmir’den seyahat edenlere, İrlanda’nın güneyindeki şehre yeni bir ulaşım seçeneği sunuluyor. Almanca konuşulan ülkelerin ardından, Birleşik Krallık ve İrlanda, SunExpress’in odaklandığı ikinci büyük pazar olarak dikkat çekiyor. Şirketin 2025 yazında eklediği 15 yeni rotanın 7’si bu pazardan geliyor.

GÜÇLÜ TEKLİFLER VE YENİ FIRSATLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht, Cork Havalimanı’ndan İzmir’e ilk uçuşu gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu ifade etti. Bracht, “Cork’tan gelen misafirlerimize İzmir’in zengin kültürünü, tarihini ve sunduğu eşsiz deneyimleri keşfetme fırsatı sunduğumuz bu yeni hatla birlikte yolcularımıza cazip destinasyonlar ve üstün kalitede seyahat deneyimi sunma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

SUNEXPRESS’İN YENİ HAVA YOLU İLE ORTAKLIĞI

Cork Havalimanı Havacılık İş Geliştirme ve İletişim Direktörü Tara Finn de bu uçuşun kutlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Finn, Türkiye’ye yönelik doğrudan uçuşlara yönelik güçlü bir talep gözlemlediklerini kaydederek, “Yaz sezonu operasyonlarımıza önemli bir katkı sağlayacak bu hattı yolcularımızla buluşturmak adına bizimle işbirliği yapan SunExpress’e teşekkür ederiz. SunExpress, Cork Havalimanı’nda hizmet veren dokuzuncu ve en yeni hava yolu oldu. İzmir hattının son derece başarılı olacağına gönülden inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.