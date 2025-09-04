Çorlu Belediye Başkanı Pazar Ziyareti Yaptı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANI PAZAR ZİYARETİ YAPTI

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yerel semt pazarını ziyaret etti. Pazar alanındaki tezgahları gezen Sarıkurt, esnafın yanında olarak onlara hayırlı işler diledi ve taleplerini dinledi. Bu ziyarette, Çorlu Belediyesi meclis üyesi Talat Keskin de Sarıkurt’a eşlik etti.

HAK Sağlığı HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönünde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. İnan’ın açıklamasına göre, etkinlikler çerçevesinde vatandaşlar sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve hastalıklardan korunma gibi konularda bilgilendirme alacak.

TADILAT ÇALIŞMALARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Reşadiye Camisi’nde devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Kentteki ibadethanelerin daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi için sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Sarıkurt, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sarıkurt, cami incelemesinin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.