Çorlu Cezaevinde Bıçaklı Saldırıda Üç Memur Yaralandı

Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bir mahkum, infaz koruma memurlarına bıçakla saldırdı. Olay, infaz koruma memurlarının sayım ve üst araması yaptığı sırada meydana geldi. Müebbet hapis cezasına mahkum bir hükümlü, gömleğinin arasına gizlediği meyve bıçağını çıkararak memurlara saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 infaz koruma memuru yaralandı, saldırgan ise diğer görevliler tarafından kontrol altına alındı.

MEMURLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı memurlar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yüzüne bıçak darbesi alan bir memur, ameliyat edilerek tedavi altına alındı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve cezaevi savcıları, hastaneyi ziyaret ederek yaralı memurlar hakkında bilgi aldı. Yüzünden yaralanan memurun başarılı bir ameliyat geçirdiği, diğer memurların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.