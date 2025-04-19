Çorlu’da 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

ÇORLU’DA YAPILAN OPERASYON

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl ve Çorlu İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı 200 personel, aranan kişiler ile uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma neticesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’sinin farklı suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.