Haberler

Çorlu’da 15 Leylek Elektrik Akımına Kapıldı

LEYLEKLERİN ÖLÜM NEDENİ ELEKTRİK AKIMI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 15 leylek bulundu. Hatip ile Sarılar Mahallesi arasındaki kara yolunda, vatandaşların leylek ölülerini görmesiyle birlikte durumu yetkililere ilettikleri öğrenildi.

YETKİLİLER OLAY YERİNE GİTTİ

Çorlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgeye intikal ettiklerinde, elektrik hatlarının altında 15 ölü leylek tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, leyleklerin elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sındırgı’da Esnafa Geçici Dükkan Desteği

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar gören esnafa geçici dükkan desteği sağlanacak ve Kocahan binasına taşınılacak atölyeler belirlendi.
Haberler

Blockchain Finansında Yeni Bir Gelişme

Republic ve Injective iş birliği, perakende yatırımcıların SpaceX gibi özel şirketlere tokenlaşmış erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Bu, kurumsal tokenizasyonun yeni bir dönemini başlatıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.