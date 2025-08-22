Çorlu’da 15 Leylek Elektrik Akımına Kapıldı

LEYLEKLERİN ÖLÜM NEDENİ ELEKTRİK AKIMI
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 15 leylek bulundu. Hatip ile Sarılar Mahallesi arasındaki kara yolunda, vatandaşların leylek ölülerini görmesiyle birlikte durumu yetkililere ilettikleri öğrenildi.
YETKİLİLER OLAY YERİNE GİTTİ
Çorlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgeye intikal ettiklerinde, elektrik hatlarının altında 15 ölü leylek tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, leyleklerin elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdiği belirlendi.